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    Источник: Левандовский дал согласие на переход в «Барселону»

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    Польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовский может перейти в «Барселону», сообщает Sportitalia.

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    По данным источника, форвард сборной Польши дал принципиальное согласие на переход в каталонский клуб. «Барса» ожидает ответа от «Баварии» .

    Ранее в СМИ появлялась информация, что «Барселона» готова заплатить за трансфер поляка 50 млн евро. В крайнем случае клуб готов будет увеличить сумму до 60 млн.

    Как пишет Mundo Deportivo со ссылкой на собственные источники, тренеру каталонского клуба Хави вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах в качестве альтернативы Эрлингу Холанду нравится больше, чем Левандовский и нападающий «Челси» Ромелу Лукаку.

    В текущем сезоне Левандовский провел за «Баварию» 27 матчей в Бундеслиге, забив 31 гол и отдав 1 результативную передачу

    Контракт игрока с мюнхенской командой рассчитан до лета 2023 года.

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