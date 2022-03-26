Источник: Левандовский дал согласие на переход в «Барселону»

Польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовский может перейти в «Барселону», сообщает Sportitalia

По данным источника, форвард сборной Польши дал принципиальное согласие на переход в каталонский клуб. «Барса» ожидает ответа от «Баварии» .

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Барселона» готова заплатить за трансфер поляка 50 млн евро. В крайнем случае клуб готов будет увеличить сумму до 60 млн.

Как пишет Mundo Deportivo со ссылкой на собственные источники, тренеру каталонского клуба Хави вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах в качестве альтернативы Эрлингу Холанду нравится больше, чем Левандовский и нападающий «Челси» Ромелу Лукаку.

В текущем сезоне Левандовский провел за «Баварию» 27 матчей в Бундеслиге, забив 31 гол и отдав 1 результативную передачу

Контракт игрока с мюнхенской командой рассчитан до лета 2023 года.