Аргентина — Венесуэла: счет матча 3:0, обзор голов

Сборнаяразгромилав матче квалификационного турнира к ЧМ-2022.

Встреча прошла на стадионе «Альберто Армандо» в Буэнос-Айресе и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Счет на 35 минуте открыл Николас Гонсалес. На 79 минуте преимущество Аргентины упрочил Анхель Ди Мария, а через три минуты отличился Лионель Месси.

Аргентинцы ранее уже гарантировали себе участие в финальной стадии чемпионата мира-2022. Они набрали 38 очков и идут на втором месте в таблице, проигрывая четыре очка бразильцам. Венесуэла находится на 10-й строчке.