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    Сборная Аргентины разгромила Венесуэлу в отборочном матче ЧМ-2022

    Аргентина — Венесуэла: счет матча 3:0, обзор голов

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    Сборная Аргентины разгромила Венесуэлу в матче квалификационного турнира к ЧМ-2022.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Встреча прошла на стадионе «Альберто Армандо» в Буэнос-Айресе и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

    Счет на 35 минуте открыл Николас Гонсалес. На 79 минуте преимущество Аргентины упрочил Анхель Ди Мария, а через три минуты отличился Лионель Месси.

    Аргентинцы ранее уже гарантировали себе участие в финальной стадии чемпионата мира-2022. Они набрали 38 очков и идут на втором месте в таблице, проигрывая четыре очка бразильцам. Венесуэла находится на 10-й строчке.

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