ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Случится ли расширение РПЛ?Шкурный интерес. Клубы договорились о расширении РПЛ, но случится ли оно?
  • 07:00
    • Эшли Барти объявила о завершении карьеры
  • 01:07
    • Беллингем — лучший молодой игрок по версии Goal
  • 00:51
    • УЕФА намерен отменить потолок зарплат
  • 00:05
    • Захарян исключен из списка вундеркиндов Goal
  • 23:46
    • Симеоне — самый высокооплачиваемый футбольный тренер Европы
    Все новости спорта

    Ибрагимович: Немного паникую из-за мыслей о конце карьеры

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Милан Сборная Швеции
    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович признался, что переживает, думая о завершении карьеры.

    Златан Ибрагимович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Златан Ибрагимович

    «Ощущаю небольшую панику из-за перспективы завершения карьеры. Конечно, я буду продолжать играть как можно дольше, пока могу добиваться результатов.

    Знаю, что больше никогда не почувствую адреналин, который ощущаю, играя в футбол. Футболисты запрограммированы просыпаться, идти на тренировку, возвращаться домой и отдыхать. Это продолжается по 20-25 лет. Однажды я проснусь и ничего не запланирую. Это будет странное чувство.

    Думаю, для вас будет еще большим огорчением то, что вы никогда больше не увидите, как я играю. Вам следует повеселиться сейчас, потому что вы такого больше никогда не увидите. Наслаждайтесь, пока я на поле, потому что вы больше не увидите ничего подобного», — цитирует Ибрагимовича Football Italia.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Затащит ли ЦСКА серию всухую?
  • «Динамо» Москва — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • «Салават Юлаев» вновь покажет высокую результативность?
  • «Салават Юлаев» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Сборная Италии одержит победу в этом матче
  • Италия U19 — Германия U19. Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.38
  • Экспресс дня 23 марта
  • Сегодня в 16:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Италия U19 — Германия U19
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Португалия — Турция
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Италия — Северная Македония
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Швеция — Чехия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Уэльс — Австрия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сербия U21 — Северная Македония U21
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры