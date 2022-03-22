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    Кузяев об отмене матча с Польшей: Не стоит унывать, надо двигаться дальше

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    Полузащитник сборной России Далер Кузяев высказался по поводу отмены стыкового матча с Польшей в квалификации ЧМ-2022.

    Далер Кузяев
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    Далер Кузяев

    ФИФА и УЕФА ранее отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах.

    «Настроение замечательное. Со здоровьем все в порядке. Рад, что мы собрались здесь. Хоть и, к сожалению, отменили нашу игру с Польшей, думаю, нам не стоит унывать, надо двигаться дальше.

    По болезни пропустил несколько матчей "Зенита", но сейчас чувствую себя замечательно, поэтому я тренируюсь и играю, все в порядке.

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    • Удастся ли "Зениту" удержать преимущество в таблице? Посмотрим, сейчас не хочу ничего загадывать. Хорошо, что есть небольшой отрыв. Но впереди есть еще восемь матчей, может случиться все что угодно. Но мы с оптимизмом смотрим в будущее», — приводит слова Кузяева пресс-служба национальной команды.

    Напомним, сборная России проведет в конце марта учебно-тренировочный сбор.

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