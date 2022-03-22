Кузяев об отмене матча с Польшей: Не стоит унывать, надо двигаться дальше

Полузащитник сборной Россиивысказался по поводу отмены стыкового матча св квалификации ЧМ-2022.

ФИФА и УЕФА ранее отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах.

«Настроение замечательное. Со здоровьем все в порядке. Рад, что мы собрались здесь. Хоть и, к сожалению, отменили нашу игру с Польшей, думаю, нам не стоит унывать, надо двигаться дальше.

По болезни пропустил несколько матчей "Зенита", но сейчас чувствую себя замечательно, поэтому я тренируюсь и играю, все в порядке.

Удастся ли "Зениту" удержать преимущество в таблице? Посмотрим, сейчас не хочу ничего загадывать. Хорошо, что есть небольшой отрыв. Но впереди есть еще восемь матчей, может случиться все что угодно. Но мы с оптимизмом смотрим в будущее», — приводит слова Кузяева пресс-служба национальной команды.

Напомним, сборная России проведет в конце марта учебно-тренировочный сбор.