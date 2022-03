CAS оставил в силе запрет на участие сборной России в международных турнирах

Спортивный арбитражный судоставил в силе запрет Международной федерации футбола (ФИФА) на участие российских команд и сборных в турнирах под эгидой организации, информирует журналист Assoсiated Press

And now in the separate FIFA process, the same CAS ruling to dismiss Russia's request to freeze the ban before the WC playoffs next week. https://t.co/h5eciRIEd4