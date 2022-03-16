«Челси» и «Лилль» огласили составы на матч ЛЧ

Первый матч между этими командами в 1/8 финала ЛЧ завершился победой «Челси» со счетом 2:0.
«Лилль»: Жардим, Челик, Джало, Ботман, Гудмундссон, Фонте (К), Бамба, Шека, Дэвид, Йылмаз, Андре.
«Челси»: Менди, Рюдигер, Алонсо, Кристенсен, Жоржиньо, Силва, Канте, Ковачич, Пулишич, Аспиликуэта (К), Хаверц.
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Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Челси». Коэффициент на его победу — 2.02, на успех «Лилль» — 4.48, на ничью — 3.50. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.
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