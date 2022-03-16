ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаМатрасная классика. «Атлетико» разобрался с «МЮ» на «Олд Траффорд»
  • 22:05
    • «Ювентус» — «Вильярреал»: стартовые составы команд
  • 21:58
    • «Челси» и «Лилль» огласили составы на матч ЛЧ
  • 21:39
    • Назначены арбитры на матчи 22 тура РПЛ
  • 17:54
    • Дидье Ламкель тренируется вместе с «Метцем»
  • 17:42
    • «ПСЖ» не будет активировать опцию продления контракта с Ди Марией
    Все новости спорта

    «Челси» и «Лилль» огласили составы на матч ЛЧ

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Англии Челси Футбол Франции Лилль
    Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Лилль» на своем поле примет «Челси».

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Первый матч между этими командами в 1/8 финала ЛЧ завершился победой «Челси» со счетом 2:0.

    «Лилль»: Жардим, Челик, Джало, Ботман, Гудмундссон, Фонте (К), Бамба, Шека, Дэвид, Йылмаз, Андре.

    «Челси»: Менди, Рюдигер, Алонсо, Кристенсен, Жоржиньо, Силва, Канте, Ковачич, Пулишич, Аспиликуэта (К), Хаверц.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Челси». Коэффициент на его победу — 2.02, на успех «Лилль» — 4.48, на ничью — 3.50. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.

    Следить за ходом матча можно тут.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли «Лилль» навязать борьбу санкционному «Челси»?
  • «Лилль» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Ювентус» не отдаст победу в этом матче
  • «Ювентус» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Арсенал» снова не сможет забить «Ливерпулю»?
  • «Арсенал» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьСтавка без риска $50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €300 новичкам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.64
  • Экспресс дня 16 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Лилль — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ювентус — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Брайтон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Айлендерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Галатасарай — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры