«Челси» и «Лилль» огласили составы на матч ЛЧ

Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в которомна своем поле примет

Первый матч между этими командами в 1/8 финала ЛЧ завершился победой «Челси» со счетом 2:0.

«Лилль»: Жардим, Челик, Джало, Ботман, Гудмундссон, Фонте (К), Бамба, Шека, Дэвид, Йылмаз, Андре.

«Челси»: Менди, Рюдигер, Алонсо, Кристенсен, Жоржиньо, Силва, Канте, Ковачич, Пулишич, Аспиликуэта (К), Хаверц.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Челси». Коэффициент на его победу — 2.02, на успех «Лилль» — 4.48, на ничью — 3.50. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.

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