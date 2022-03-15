«Мальорка» — «Реал»: счет 0:3, обзор голов

Подошел к концу 28 тур испанской Примеры. В заключительной встрече «Реал» на выезде разгромил «Мальорку» со счетом 3:0.

Первый мяч забил Винисиус Жуниор. При этом счет был открыт только к 55 минуте. Далее Карим Бензема сделал два точных удара подряд.

Винисиус и Бензема являются лидерами таблицы бомбардиров Примеры. У француза 22 гола, у бразильца — 14.

Футбол. Испания. Примера Мальорка — Реал Мадрид 0:3 Голы: 0:1 Винисиус Жуниор (55'), 0:2 Карим Бензема (пенальти) (77'), 0:3 Карим Бензема (82') Мальорка: Серхио Рико, Пабло Маффео, Мартин Вальент, Антонио Раильо, Бриан Оливан, Дани Родригес (Амат Ндиайе, 78'), Antonio Sanchez (Сальва Севилья, 68'), Иддрису Баба (Клеман Гренье, 87'), Такэфуса Кубо (Ли Кан Ин, 78'), Анхель Родригес (Абдон Пратс, 68'), Ведат Мурики Реал Мадрид: Винисиус Жуниор, Карим Бензема, Родриго (Марко Асенсио, 71'), Тони Кроос, Каземиро (Эдуардо Камавинжа, 61'), Федерико Вальверде (Лука Модрич, 60'), Ферлан Менди (Марсело, 80'), Давид Алаба, Начо Фернандес, Лукас Васкес (Даниэль Карвахаль, 70'), Тибо Куртуа Предупреждения: Федерико Вальверде (17'), Анхель Родригес (30'), Лукас Васкес (52'), Carlo Ancelotti (55'), Антонио Раильо (69'), Пабло Маффео (76')

«Реал» набрал 66 очков. Он лидирует в борьбе за титул чемпиона, опережая «Севилью» на 10 пунктов.

«Мальорка» стала ближе к зоне вылета. У нее 26 пунктов и 16 строчка.