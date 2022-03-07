Шмейхель раскритиковал игроков «Манчестер Юнайтед»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед»прокомментировал поражение команды от «Манчестер Сити» (1:4) в матче 28-го тура чемпионата Англии.

«Думаю, что Рангник должен был что-то изменить в перерыве. У него могли найтись какие-то слова, но второй тайм сложился даже хуже. Команда отсутствовала на матче, если не брать изменения счета на табло. Много игроков "Манчестер Юнайтед" либо недостаточно хороши, либо им все равно. Рангник знает, что не будет тренером, так что он может изменить?

Погба начал матч в стартовом составе, но большой вопрос, собирается ли он остаться. Лингард сказал, что не хочет быть в "Манчестер Юнайтед". Но при всем при этом "Манчестер Сити" показал, что они лучшие в Англии», — приводит слова Шмейхеля BBC.

После этой игры «Манчестер Сити» продолжает лидировать в таблице АПЛ — 69 очков, «Манчестер Юнайтед» идет пятом — 47 очков.