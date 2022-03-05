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    Французский клуб интересуется Кралом

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    Полузащитник «Вест Хэма» Алекс Крал, права на которого принадлежат «Спартаку», может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает FootMercato.

    Алекс Крал
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    Алекс Крал

    По информации источника, в услугах 23-летнего чешского футболиста заинтересован «Монпелье». Крал рассматривает варианты с европейскими клубами из-за исключения российских команд из международных соревнований.

    Крал перешел в «Спартак» летом 2019 года за сумму в 12 миллионов евро. С тех пор он провел за красно-белых 60 матчей, не отметившись результативными действиями. В августе 2021 года был отдан в аренду в английский «Вест Хэм» до лета 2022-го.

    23-летний полузащитник сыграл лишь три матча за «Вест Хэм» в нынешнем сезоне во всех турнирах.

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