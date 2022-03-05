Французский клуб интересуется Кралом

Полузащитник «Вест Хэма», права на которого принадлежат «Спартаку», может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает FootMercato.

По информации источника, в услугах 23-летнего чешского футболиста заинтересован «Монпелье». Крал рассматривает варианты с европейскими клубами из-за исключения российских команд из международных соревнований.

Крал перешел в «Спартак» летом 2019 года за сумму в 12 миллионов евро. С тех пор он провел за красно-белых 60 матчей, не отметившись результативными действиями. В августе 2021 года был отдан в аренду в английский «Вест Хэм» до лета 2022-го.

23-летний полузащитник сыграл лишь три матча за «Вест Хэм» в нынешнем сезоне во всех турнирах.