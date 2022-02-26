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    «Саутгемптон» дома победил «Норвич»

    «Саутгемптон» — «Норвич»: счет 2:0, обзор голов

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    «Саутгемптон» в матче 27 тура АПЛ обыграл «Норвич» на своем поле со счетом 2:0.

    Че Адамс
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    Че Адамс

    На 36 минуте счет открыл Че Адамс, а на 88 минуте удвоил результат Ориоль Ромеу.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Саутгемптон — Норвич Сити 2:0
    Голы: 1:0 Че Адамс (36'), 2:0 Ориоль Ромеу Видаль (88') Саутгемптон: Фрейзер Форстер, Валентино Ливраменто, Ян Беднарек, Мохаммед Салису, Кайл Уолкер-Питерс, Стюарт Армстронг (Мусса Дженепо, 90'), Джеймс Уорд-Праус, Ориоль Ромеу Видаль, Мохамед Эльюнуссип, Че Адамс (Шейн Патрик Лонг, 84'), Armando Broja (Джек Стивенс, 80') Норвич Сити: Милот Рашица (Пьерр Лис-Мелу, 72'), Теэму Пукки, Джошуа Сарджент, Кенни Маклин, Матиас Норманн (Лукас Рупп, 72'), Билли Гилмор (Киран Довелл, 81'), Брендон Уильямс, Бен Гибсон, Грант Хэнли, Максимилиан Ааронс, Ангус Ганн Предупреждения: Мохаммед Салису (39'), Теэму Пукки (59'), Брендон Уильямс (90')

    «Святые» с 35 очками занимают 10 место, а «канарейки» находятся на дне таблицы с 17 баллами.

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