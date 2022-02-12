«Челси»- «Палмейрас»: счет матча 2:1, обзор голов

В финальном матче английский клуб одержал победу в дополнительное время над бразильским «Палмейрасом» — 2:1 д.в.
Счет в матче был открыт «Челси» на 55-й минуте. Хадсон-Одои слева навесил на Ромелу Лукаку, который головой вколотил мяч в левый угол ворот.
На 63-й минуте в ворота англичан был назначен пенальти — Силва сыграл рукой в штрафной.
Вейга сильно и точно с одиннадцатиметровой отметки низом пробил в правый угол. Менди прыгнул в другую сторону.
До конца основного времени счет не изменился и играл перешла в экстра-таймы, где на 117-й минуте пенальти был назначен уже в ворота «Палмейраса» — мяч угодил в руку Луана.
Кай Хаверц аккуратно пробил в левый угол, а Перейра прыгнул в другую сторону.
Уже в компенсированное время Луан сбил Хаверца перед штрафной площадью «Палмейраса» и получил прямую красную карточку за фол последней надежды.
Для «Челси» это первая в истории победа в Клубном чемпионате мира. В 2012 году синие играли в финале турнира, но уступили «Коринтиансу» (0:1).
We've won it all. 🔵 pic.twitter.com/rE5k5yV6RM— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 12, 2022