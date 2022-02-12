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    «Челси» — победитель клубного чемпионата мира-2022

    «Челси»- «Палмейрас»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Клубный чемпионат мира Челси Футбол Англии Латинская Америка
    Лондонский «Челси» стал победителем клубного чемпионата мира по футболу, завершившегося в Абу-Даби (ОАЭ).

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    В финальном матче английский клуб одержал победу в дополнительное время над бразильским «Палмейрасом» — 2:1 д.в.

    Счет в матче был открыт «Челси» на 55-й минуте. Хадсон-Одои слева навесил на Ромелу Лукаку, который головой вколотил мяч в левый угол ворот.

    На 63-й минуте в ворота англичан был назначен пенальти — Силва сыграл рукой в штрафной.

    Вейга сильно и точно с одиннадцатиметровой отметки низом пробил в правый угол. Менди прыгнул в другую сторону.

    До конца основного времени счет не изменился и играл перешла в экстра-таймы, где на 117-й минуте пенальти был назначен уже в ворота «Палмейраса» — мяч угодил в руку Луана.

    Кай Хаверц аккуратно пробил в левый угол, а Перейра прыгнул в другую сторону.

    Уже в компенсированное время Луан сбил Хаверца перед штрафной площадью «Палмейраса» и получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

    Футбол. Клубный ЧМ
    Челси — Палмейрас 2:1
    Голы: 1:0 Ромелу Лукаку (54'), 1:1 Raphael Veiga (пенальти) (64'), 2:1 Кай Хаверц (пенальти) (117') Челси: Эдуард Менди, Андреас Кристенсен (Маланг Сарр, 91'), Тьяго Силва, Антонио Рюдигер, Сесар Аспиликуэта, Н’Голо Канте, Матео Ковачич (Хаким Зиеш, 91'), Каллум Хадсон-Одои (Тимо Вернер, 76'), Мэйсон Маунт (Кристиан Пулишич, 31'), Ромелу Лукаку (Сауль Ньигес, 76'), Кай Хаверц Палмейрас: Raphael Veiga (Эдуард Атуэста, 78'), Dudu (R.Navarro, 103'), Ze Rafael (Жаилсон, 60'), Данило, Rony (Уэсли, 77'), Gustavo Scarpa, Joaquin Piquerez, Густаво Гомес, Luan Garcia, Marcos Rocha (Дейверсон, 118'), Weverton Предупреждения: Уэсли (105'), Luan Garcia (116'), Эдуард Атуэста (116'), Кай Хаверц (118') Удаление: Luan Garcia (120 + 6')

    Для «Челси» это первая в истории победа в Клубном чемпионате мира. В 2012 году синие играли в финале турнира, но уступили «Коринтиансу» (0:1).

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