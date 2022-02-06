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    Сборная России уступила Португалии в финале ЧЕ по мини-футболу

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Португалии Португалия
    Сборная России потерпела поражение от команды Португалии (2:4) в финальном матче чемпионата Европы по мини-футболу, завершившегося в Амстердаме.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    К 13-й минуте матча россияне вели со счетом 2:0 благодаря голам Антона Соколова и Андрея Афанасьева.

    В концовке первого тайма португальцы смогли сократить отставание в счёте — отличился Томаш Паку. А на 27-й минуте Андре Коэлью сравнял.

    Во втором тайме Коэлью оформил дубль. Отыграться россияне уже не смогли. Уже на последних секундах португальцы забили в пустые ворота.

    Португалия выиграла турнир во второй раз подряд. Россия проиграла шестой финал чемпионата Европы из семи, в которых принимала участие.

    После этого турнира сборная Португалии имеет в активе два титула чемпиона Европы. Также португальцы являются действующими чемпионами мира.

    Сборная России выиграла Евро один раз — в 1999 году.

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