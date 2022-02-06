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    Чалов не смог отличиться в дебютном матче за «Базель»

    Футбол Базель Футбол России
    В матче 20-го тура чемпионата Швейцарии «Базель» на своем поле сыграл вничью со «Сьоном» — 3:3.

    Федор Чалов
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    Федор Чалов

    В составе хозяев отличились Валентин Штокер (23-я минута), Дэн Ндойе (35-я) и Лиам Миллар (69-я).

    Гости ответили дублем в исполнении Анто Гржича (56-я и 83-я), еще один мяч забил Клейтон (11-я).

    Российский форвард «Базеля» Федор Чалов, перешедший на правах аренды из ЦСКА, в своей дебютной встрече провел на поле все 90 минут, но не смог отметиться результативными действиями.

    «Базель» с 37 очками находится на второй позиции турнирной таблицы первенства страны. «Сьон» располагается на шестой строчке, имея в своем активе 25 очков.

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