Чалов не смог отличиться в дебютном матче за «Базель»

В матче 20-го тура чемпионата Швейцариина своем поле сыграл вничью со— 3:3.

В составе хозяев отличились Валентин Штокер (23-я минута), Дэн Ндойе (35-я) и Лиам Миллар (69-я).

Гости ответили дублем в исполнении Анто Гржича (56-я и 83-я), еще один мяч забил Клейтон (11-я).

Российский форвард «Базеля» Федор Чалов, перешедший на правах аренды из ЦСКА, в своей дебютной встрече провел на поле все 90 минут, но не смог отметиться результативными действиями.

«Базель» с 37 очками находится на второй позиции турнирной таблицы первенства страны. «Сьон» располагается на шестой строчке, имея в своем активе 25 очков.