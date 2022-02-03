Мексика вырвала победу у Панамы в отборочном матче на ЧМ-2022

Сборнаяобыгралав матче 11-го тура отбора ЧМ-2022 в зоне КОНКАКАФ — 1:0.

На 48-й Рауль Хименес отправил мяч в сетку ворот, но после просмотра VAR рефери отменил гол. Единственный забитый мяч на счету все того же Хименеса. Форвард реализовал 11-метровый удар на 80-й минуте.

В следующем матче Мексика примет США, а Панама — Гондурас. Обе встречи запланированы на 25 марта.

Турнирное положение после 11-го тура: 1. Канада (25 очков); 2. США (21); 3. Мексика (21); 4. Панама (17); 5. Коста-Рика (16); 6. Сальвадор (9); 7. Ямайка (7); 8. Гондурас (3).