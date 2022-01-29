Влахович: Один из самых счастливых дней рождения. Хочу, чтобы «Ювентус» гордился мной

Нападающий Душан Влахович поделился эмоциями после перехода в «Ювентус» из «Фиорентины».

«Туринский "Ювентус" олицетворяет собой гордость, традиции, семью. "Ювентус" никогда не сдается.

Команда превыше всего, я в распоряжении тренера и моих одноклубников, которым постараюсь помочь как можно лучше. Мы хотим как можно большего, хотим совершенствоваться.

Сегодня мой день рождения (28 января Влаховичу исполнилось 22 — прим. ред.), это поистине чудесное событие, особенный день для меня. Пока что это один из самых счастливых дней рождения для меня.

Я хочу, чтобы "Ювентус" гордился мной. Мы всегда будем бороться ради достижения всех целей. Fino alla fine (»до самого конца«, девиз "Ювентуса" — прим. ред.)!» — сказал серб клубному телевидению.