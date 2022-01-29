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    Сборная Перу вырвала победу у Колумбии в отборе ЧМ-2022

    Колумбия — Перу: счет матча 0:1, обзор гола

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    Сборная Колумбии потерпела поражение от команды Перу (0:1) в матче 16-го тура отборочного турнира ЧМ-2022.

    Сборная Перу
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    Сборная Перу

    Счет на 85-й минуте открыл полузащитник «ДиСи Юнайтед» Эдисон Флорес, которому ассистировал 'rc-полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва.

    Куэва выполнил проникающую передачу на Флореса, который выскочил на ударную позицию и мощно пробил в ближний угол.

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка
    Колумбия — Перу 0:1
    Гол: 0:1 Эдисон Флорес (85') Колумбия: Давид Оспина, Хуан Куадрадо, Йерри Мина, Давинсон Санчес, Хоан Мохика (Fredy Hinestroza, 90'), Хамес Родригес, Вильмар Барриос (Харольд Пресиадо, 90'), Матеус Урибе (Имми Чара, 73'), Луис Диас, Рафаэль Сантос Борре (Стивен Альсате, 66'), Радамель Фалькао (Miguel Borja, 66') Перу: Джанлука Лападула (Santiago Ormeno, 84'), Кристиан Куэва, Йосимар Йотун (Кристофер Гонсалес, 65'), Серхио Пенья (Carlos Lora, 46'), Андре Каррильо, Ренато Тапиа, Marcos Lopez (Луис Абрам, 64'), Александр Калленс, Карлос Самбрано (Мигель Араухо, 65'), Альдо Корсо, Педро Гальесе Предупреждения: Йерри Мина (17'), Андре Каррильо (45 + 2'), Кристиан Куэва (56'), Альдо Корсо (87')

    Перуанцы набрали 20 очков и поднялись в турнирной таблице на 4-е место, дающее прямую путевку на ЧМ. Колумбия с 17 очками занимает 6ю строчку.

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