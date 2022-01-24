Влахович хочет перейти в «Ювентус» на этой неделе

Нападающий «Фиорентины»может покинуть команду до закрытия зимнего трансферного окна.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Влахович уде согласовал условия контракта с «Ювентусом».

Туринский клуб готов платить 21-летнему сербу семь миллионов евро в год.

Теперь «Ювентусу» предстоит договориться с «Фиорентиной», которая хочет получить за Влаховича 70 миллионов евро.

Ранее «Ювентус» предлагал 35 миллионов евро и Деяна Кулусевски, но клуб из Флоренции не устроил этот вариант.

В текущем сезоне Влахович забил 20 голо в 24-х матчах за «Фиорентину».