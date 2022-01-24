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    Дебютный гол Рамоса помог ПСЖ разгромить «Реймс»

    ПСЖ — «Реймс»: счет матча 4:0, обзор голов

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    В матче 22-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» одержал домашнюю победу над «Реймсом» со счетом 4:0.

    ПСЖ
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    ПСЖ

    Счет на 44-й минуте открыл Марко Верратти, а на 62-й свой первый мяч за парижский клуб забил Серхио Рамос.

    Через пять минут Верратти оформил дубль, ассистировал ему вышедший на замену Лионель Месси, который вернулся в строй после перенесенного коронавируса.

    Окончательный результат на табло установил Данилу Перейра на 75-й минуте.

    Футбол. Франция. Лига 1
    ПСЖ — Реймс 4:0
    Голы: 1:0 Марко Верратти (44'), 2:0 Серхио Рамос (62'), 3:0 Ваут Фас (автогол) (67'), 4:0 Перейра Данилу (75') ПСЖ: Кейлор Навас, Тило Керер, Маркос Маркиньос, Серхио Рамос, Nuno Mendes, Перейра Данилу, Леандро Даниэль Паредес, Марко Верратти (Андер Эррера, 77'), Анхель Ди Мария (Лионель Месси, 64'), Мауро Икарди, Килиан Мбаппе (Юлиан Дракслер, 77') Реймс: Hugo Ekitike, Bradley Locko, Йенс-Люс Каюсте (Анастасиос Донис, 64'), Азор Матусива (Dion Lopy, 46'), Натанаэль Мбюкю (Martin Adeline, 58'), Maxime Busi, Юнис Абдельхамид, Ваут Фас, Эндрю Гравильон, Томас Фоке (Морету Кассаман, 46'), Предраг Райкович Предупреждение: Dion Lopy (57')

    «ПСЖ» уверенно лидирует в таблице чемпионата Франции, имея в активе 53 очка. «Реймс» (24) располагается на 14-й строчке.

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