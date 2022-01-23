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    Игнатьев: Рассматривали варианты только в РПЛ. Я хороший футболист

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    Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев подтвердил, что хочет покинуть казанский клуб.

    Иван Игнатьев
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    Иван Игнатьев

    Ранее сообщалось, что Игнатьев может перейти на правах аренды в самарские «Крылья Советов».

    «Искал аренду довольно давно — это так. Мне нужно двигаться дальше, потому что в "Рубине" в какой-то момент я остановился. Сложность была в том, чтобы найти оптимальный вариант: и для меня, и для "Рубина".

    Мы говорили с Григорием Ивановым (президент "Урала" — прим.), я был готов, но на уровне руководства переговоров не сложилось.

    "Зюлте-Варегем"? Тогда вообще не знал об этом варианте, но потом мне прислали бумагу с конкретным предложением. Видимо, в тот момент меня еще не хотели никуда отдавать, а когда желание появилось, то стало поздно, бельгийцы нашли другого футболиста. С Европой всегда так: либо сейчас, либо нет. Они не ждут месяцами.

    Рад, что все решилось, и я наконец-то буду играть в ближайшее время.

    Рассматривали варианты только в РПЛ. Знаю свои способности: я хороший футболист. Но футбол непредсказуем: сегодня ты на коне, завтра — под конем. Нужно работать и доказывать.

    Нужен был особый вид компромисса, чтобы все стороны были заинтересованы — и я, и клуб. Конечно, изначально был готов к понижению зарплаты, но существовала точка, ниже которой я не хотел опуститься, не хотел себя недооценивать. Условно: идти на понижение в 3 раза я не хотел.

    Любой разумный человек, кто бы там что ни говорил, отказался бы от такого сокращения. Мы ведь думаем о своем будущем, у меня есть семья, племянники. Только я могу их обеспечить, дать шанс в жизни. Обычные трудяги в среднем городе, им нужна моя помощь», — приводит слова Игнатьева «Матч ТВ».

    В текущем сезоне Игнатьев сыграл за «Рубин» 10 матчей и не забил ни одного гола. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

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