Игнатьев: Рассматривали варианты только в РПЛ. Я хороший футболист

Нападающий «Рубина»подтвердил, что хочет покинуть казанский клуб.

Ранее сообщалось, что Игнатьев может перейти на правах аренды в самарские «Крылья Советов».

«Искал аренду довольно давно — это так. Мне нужно двигаться дальше, потому что в "Рубине" в какой-то момент я остановился. Сложность была в том, чтобы найти оптимальный вариант: и для меня, и для "Рубина".

Мы говорили с Григорием Ивановым (президент "Урала" — прим.), я был готов, но на уровне руководства переговоров не сложилось.

"Зюлте-Варегем"? Тогда вообще не знал об этом варианте, но потом мне прислали бумагу с конкретным предложением. Видимо, в тот момент меня еще не хотели никуда отдавать, а когда желание появилось, то стало поздно, бельгийцы нашли другого футболиста. С Европой всегда так: либо сейчас, либо нет. Они не ждут месяцами.

Рад, что все решилось, и я наконец-то буду играть в ближайшее время.

Рассматривали варианты только в РПЛ. Знаю свои способности: я хороший футболист. Но футбол непредсказуем: сегодня ты на коне, завтра — под конем. Нужно работать и доказывать.

Нужен был особый вид компромисса, чтобы все стороны были заинтересованы — и я, и клуб. Конечно, изначально был готов к понижению зарплаты, но существовала точка, ниже которой я не хотел опуститься, не хотел себя недооценивать. Условно: идти на понижение в 3 раза я не хотел.

Любой разумный человек, кто бы там что ни говорил, отказался бы от такого сокращения. Мы ведь думаем о своем будущем, у меня есть семья, племянники. Только я могу их обеспечить, дать шанс в жизни. Обычные трудяги в среднем городе, им нужна моя помощь», — приводит слова Игнатьева «Матч ТВ».

В текущем сезоне Игнатьев сыграл за «Рубин» 10 матчей и не забил ни одного гола. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.