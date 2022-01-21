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    «Крылья Советов» заинтересованы в аренде форварда «Рубина»

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    Нападающий казанского «Рубина» Иван Игнатьев может продолжить карьеру в другом клубе РПЛ.

    Иван Игнатьев
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    Иван Игнатьев

    По информации «Спорт-Экспресса», на 23-летнего футболиста нацелились «Крылья Советов».

    Самарцы готовы взять скандального нападающего в аренду, однако проблемой может стать его зарплата — 600 тысяч евро в год.

    Также интерес к Игнатьеву ранее проявлял «Нижний Новгород», но сам футболист не захотел переходить в команду, которая борется за выживание.

    Напомним, что футболист сегодня по решению казанского клуба был переведен в дубль.

    В текущем сезоне он сыграл за «Рубин» 10 матчей и не забил ни одного гола. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

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