«Крылья Советов» заинтересованы в аренде форварда «Рубина»

Иван Игнатьев Фото: globallookpress.com
По информации «Спорт-Экспресса», на 23-летнего футболиста нацелились «Крылья Советов».
Самарцы готовы взять скандального нападающего в аренду, однако проблемой может стать его зарплата — 600 тысяч евро в год.
Также интерес к Игнатьеву ранее проявлял «Нижний Новгород», но сам футболист не захотел переходить в команду, которая борется за выживание.
Напомним, что футболист сегодня по решению казанского клуба был переведен в дубль.
В текущем сезоне он сыграл за «Рубин» 10 матчей и не забил ни одного гола. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.