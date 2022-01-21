«Атлетик» — «Барселона»: счет матча 3:2, обзор голов

В матче 1/8 финала Кубка Испанииодержал домашнюю победу надсо счетом 3:2 (д.в).

Хозяева открыли счет уже на 2-й минуте. Уильямс с правого фланга выполнил передачу на дальний угол штрафной каталонцев. Там Икер Муньяин получил мяч, после чего в красивом стиле перебросил голкипера «Барселоны».

На 20-й минуте Ферран Торрес получил передачу в штрафной хозяев, сместился чуть к центру, после чего с разворота направил сферу в сторону правой «девятки», сравняв счет.

На 86-й минуте баски вновь повели. Муньяин выполнил передачу с левого фланга на дальнюю штангу. Тер Штеген смог парировать удар Беренгера. Мяч отскочил к Мартинесу, который, уже сидя на газоне, буквально завел сферу в ворота «Барселоны».

Перевести игру в экстра-таймы каталонцам удалось на третьей добавленной минуте. Дани Алвес в падении через себя сделал передачу на Педри, который с 16-ти метров нанес разящий удар по воротам соперника, позволив «Барселоне» сравнять счет.

На 105-й минуте в ворота «Барселоны» был назначен пенальти — Альба сыграл рукой в штрафной. Икер Муньяин сильно пробил с «точки» в левый от себя угол, а голкипер упал в противоположную сторону.

Футбол. Испания. Кубок Дель Рей Атлетик — Барселона 3:2 Голы: 1:0 Икер Муньяин (2'), 1:1 Ферран Торрес (20'), 2:1 Иньиго Мартинес (86'), 2:2 Педри (90 + 3'), 3:2 Икер Муньяин (пенальти) (105 + 1') Атлетик: Хулен Агирресабала, Оскар де Маркос (Иньиго Лекуэ, 106'), Даниэль Вивиан, Иньиго Мартинес, Юри Берчиче (Микель Баленсиага, 91'), Нико Уильямс (Ойер Саррага, 110'), Дани Гарсия, Микель Весга (Перу Ноласкоайн, 117'), Икер Муньяин, Ойан Сансет (Иньяки Уильямс, 52'), Рауль Гарсия (Алехандро Беренгер, 79') Барселона: Ferran Jutgla (Ансумане Фати, 61'), Ферран Торрес, Abdessamad Ezzalzouli (Николас Гонсалес, 46'), Педри (Мартин Брайтвайт, 105'), Серхио Бускетс, Pablo Gavira (Френки де Йонг, 61'), Жорди Альба, Жерар Пике, Рональд Араухо, Дани Алвес, Марк-Андре тер Штеген Предупреждения: Дани Гарсия (30'), Жерар Пике (76'), Педри (97'), Оскар де Маркос (104'), Жорди Альба (105 + 1'), Иньяки Уильямс (119'), Икер Муньяин (120')

«Атлетик» вышел в четвертьфинал Кубка Испании, а «Барселона» завершила участие в турнире.

Действующим победителем турнира является «Барселона». В финальном матче 2021 года команда обыграла именно «Атлетик» со счётом 4:0.