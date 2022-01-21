«Атлетик» — «Барселона»: счет матча 3:2, обзор голов

Хозяева открыли счет уже на 2-й минуте. Уильямс с правого фланга выполнил передачу на дальний угол штрафной каталонцев. Там Икер Муньяин получил мяч, после чего в красивом стиле перебросил голкипера «Барселоны».
На 20-й минуте Ферран Торрес получил передачу в штрафной хозяев, сместился чуть к центру, после чего с разворота направил сферу в сторону правой «девятки», сравняв счет.
На 86-й минуте баски вновь повели. Муньяин выполнил передачу с левого фланга на дальнюю штангу. Тер Штеген смог парировать удар Беренгера. Мяч отскочил к Мартинесу, который, уже сидя на газоне, буквально завел сферу в ворота «Барселоны».
Перевести игру в экстра-таймы каталонцам удалось на третьей добавленной минуте. Дани Алвес в падении через себя сделал передачу на Педри, который с 16-ти метров нанес разящий удар по воротам соперника, позволив «Барселоне» сравнять счет.
На 105-й минуте в ворота «Барселоны» был назначен пенальти — Альба сыграл рукой в штрафной. Икер Муньяин сильно пробил с «точки» в левый от себя угол, а голкипер упал в противоположную сторону.
«Атлетик» вышел в четвертьфинал Кубка Испании, а «Барселона» завершила участие в турнире.
Действующим победителем турнира является «Барселона». В финальном матче 2021 года команда обыграла именно «Атлетик» со счётом 4:0.