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    Уткин о сопернике «Зенита» в ЛЕ: «Бетис» страшен. Угрожать голом в команде запросто могут человек пять

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    Известный блогер Василий Уткин поделился мнением об испанском «Бетисе», который будет соперником «Зенита» в предварительном раунде плей-офф Лиги Европы.

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    «Бетис» накануне легко выиграл на своем поле у «Алавеса» (4:0) в рамках очередного тура чемпионата Испании.

    «Бетис, соперник Зенита в ЛЕ, страшен. Его соперник, конечно, не особо благоденствующий Алавес, но он так легко и изящно преодолел массированную оборону уже к середине тайма, что теперь резвится во всю сласть.

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    • Главное, что угрожать голом в команде запросто могут человек 5. И есть запас — в любом из смыслов», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

    Первый матч между «Зенитом» и «Бетисом» пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге, ответный — 24 февраля в Севилье.

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