Уткин о сопернике «Зенита» в ЛЕ: «Бетис» страшен. Угрожать голом в команде запросто могут человек пять

Известный блогерподелился мнением об испанском, который будет соперникомв предварительном раунде плей-офф Лиги Европы.

«Бетис» накануне легко выиграл на своем поле у «Алавеса» (4:0) в рамках очередного тура чемпионата Испании.

«Бетис, соперник Зенита в ЛЕ, страшен. Его соперник, конечно, не особо благоденствующий Алавес, но он так легко и изящно преодолел массированную оборону уже к середине тайма, что теперь резвится во всю сласть.

Главное, что угрожать голом в команде запросто могут человек 5. И есть запас — в любом из смыслов», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

Первый матч между «Зенитом» и «Бетисом» пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге, ответный — 24 февраля в Севилье.