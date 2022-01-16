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    «Реал» обыграл «Атлетик» и завоевал Суперкубок Испании

    «Атлетик» — «Реал»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Суперкубок Испании Футбол Испании Атлетик Реал Мадрид
    Мадридский «Реал» завоевал Суперкубок Испании, обыграв в финальном матче «Атлетик» из Бильбао со счетом 2:0.

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    Счет в матче был открыт на 38-й минуте. Родриго с правого фланга рванул в штрафную басков, стянув на себя сразу трёх защитников, но успел в последний момент носком протолкнуть мяч ближе к радиусу, откуда Лука Модрич шикарным ударом в касание попал впритирку со штангой.

    На 52-й минуте в ворота «Атлетика» был назначен пенальти — Альварес в подкате блокировал удар Бензема, но мяч попал в руку защитнику.

    Сам Карим с 11-метровой отметки мощно пробил в левый от себя угол ворот. Унай Симон угадал направление, но до мяча не дотянулся.

    А на 87-й минуте Рауль Гарсия пробивал головой из вратарской «Реала», а мяч попал в руку Милитао. Судья не только назначил пенальти в ворота «Реала», но и показал прямую красную карточку игроку мадридцев.

    Но голкипер «сливочных» Тибо Куртуа среагировал на удар Рауля Гарсии с «точки», отразив удар ногой.

    Футбол. Испания. Суперкубок
    Реал Мадрид — Атлетик 2:0
    Голы: 1:0 Лука Модрич (38'), 2:0 Карим Бензема (пенальти) (52') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Лукас Васкес, Эдер Милитао, Давид Алаба, Ферлан Менди, Лука Модрич, Каземиро, Тони Кроос, Родриго (Федерико Вальверде, 64'), Карим Бензема, Винисиус Жуниор (Марсело, 86') Атлетик: Иньяки Уильямс, Ойан Сансет (Рауль Гарсия, 58'), Икер Муньяин (Nicolas Serrano, 81'), Ойер Саррага (Юри Берчиче, 58'), Дани Гарсия, Алехандро Беренгер (Nicholas Williams, 46'), Микель Баленсиага (Микель Весга, 58'), Иньиго Мартинес, Йерай Альварес, Оскар де Маркос Арана, Унай Симон Предупреждение: Дани Гарсия (77') Удаление: Эдер Милитао (87')

    «Реал» в двенадцатый раз в своей истории стал обладателем Суперкубка страны. Ранее команда побеждала в 2020 году.

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