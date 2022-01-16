«Атлетик» — «Реал»: счет матча 0:2, обзор голов

Счет в матче был открыт на 38-й минуте. Родриго с правого фланга рванул в штрафную басков, стянув на себя сразу трёх защитников, но успел в последний момент носком протолкнуть мяч ближе к радиусу, откуда Лука Модрич шикарным ударом в касание попал впритирку со штангой.
На 52-й минуте в ворота «Атлетика» был назначен пенальти — Альварес в подкате блокировал удар Бензема, но мяч попал в руку защитнику.
Сам Карим с 11-метровой отметки мощно пробил в левый от себя угол ворот. Унай Симон угадал направление, но до мяча не дотянулся.
А на 87-й минуте Рауль Гарсия пробивал головой из вратарской «Реала», а мяч попал в руку Милитао. Судья не только назначил пенальти в ворота «Реала», но и показал прямую красную карточку игроку мадридцев.
Но голкипер «сливочных» Тибо Куртуа среагировал на удар Рауля Гарсии с «точки», отразив удар ногой.
«Реал» в двенадцатый раз в своей истории стал обладателем Суперкубка страны. Ранее команда побеждала в 2020 году.