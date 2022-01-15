Холанд заявил, что «Боруссия» оказывает на него давление

Эрлинг Холанд Фото: globallookpress.com
Ранее неоднократно сообщалось, что Холанд может перейти в «Реал» или «Барселону».
«Я просто хочу играть в футбол, но "Боруссия" оказывает на меня давление, заставляет принять решение по поводу следующего сезона.
Это означает, что скоро мне придется начать что-то делать. Раньше я не говорил об этом из уважения к клубу», — приводит слова норвежца Viaplay.
Холанд забил 78 мячей в 77-ми матчах за «Боруссию».
Напомним, «Боруссия» готова удвоить зарплату Холанда, чтобы убедить его остаться в клубе.