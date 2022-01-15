Холанд заявил, что «Боруссия» оказывает на него давление

Нападающий дортмундской «Боруссии»после матча с «Фрайбургом» (5:1) заявил, что руководство клуба заставляет его как можно скорее принять решение по поводу своего будущего.

Ранее неоднократно сообщалось, что Холанд может перейти в «Реал» или «Барселону».

«Я просто хочу играть в футбол, но "Боруссия" оказывает на меня давление, заставляет принять решение по поводу следующего сезона.

Это означает, что скоро мне придется начать что-то делать. Раньше я не говорил об этом из уважения к клубу», — приводит слова норвежца Viaplay.

Холанд забил 78 мячей в 77-ми матчах за «Боруссию».

Напомним, «Боруссия» готова удвоить зарплату Холанда, чтобы убедить его остаться в клубе.