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    Рангник: Не удивлён АПЛ. Всё как и ожидалось

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник, назначенный на этот пост в конце ноября 2021 года, рассказал, удивила ли его английская Премьер-лига, сообщает BBС.

    Ральф Рангник
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    Ральф Рангник

    «Не скажу, что я удивлён АПЛ. Всё так, как и ожидалось.

    Однако меня удивило то, что команды из нижней части турнирной таблицы лиги хорошо организованы, готовы физически и тактически. Им возможно проиграть», — сказал Рангник.

    Под руководством 63-летнего Рангника «Манчестер Юнайтед» провёл пять матчей в чемпионате Англии, из которых выиграл три, один сыграл вничью и один раз проиграл. В конце сезона Рангник покинет свой пост и займёт одну из должностей в структуре английского клуба.

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