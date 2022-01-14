Рангник: Не удивлён АПЛ. Всё как и ожидалось

Главный тренер «Манчестер Юнайтед», назначенный на этот пост в конце ноября 2021 года, рассказал, удивила ли его английская Премьер-лига, сообщает BBС.

«Не скажу, что я удивлён АПЛ. Всё так, как и ожидалось.

Однако меня удивило то, что команды из нижней части турнирной таблицы лиги хорошо организованы, готовы физически и тактически. Им возможно проиграть», — сказал Рангник.

Под руководством 63-летнего Рангника «Манчестер Юнайтед» провёл пять матчей в чемпионате Англии, из которых выиграл три, один сыграл вничью и один раз проиграл. В конце сезона Рангник покинет свой пост и займёт одну из должностей в структуре английского клуба.