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    Каттани: Федун разбирается в футболе

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    Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани поделился мнением о владельце клуба Леониде Федуне.

    Леонид Федун
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    Леонид Федун

    «Разбирается ли Федун в футболе? Да. Мы много общаемся, разговариваем, в том числе и про молодежный футбол. Теперь Яхья — директор академии. Это тоже мое решение, беру за это ответственность, как и в случае с Ребровым.

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    • Федуну важно развивать работу академии. Яхья построил академию с нуля. Я связал его с Федуном, и он произвел хорошее впечатление», — приводит слова Каттани «Чемпионат».

    «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.

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