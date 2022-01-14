Каттани: Федун разбирается в футболе

Новый спортивный директор «Спартака»поделился мнением о владельце клуба Леониде Федуне.

«Разбирается ли Федун в футболе? Да. Мы много общаемся, разговариваем, в том числе и про молодежный футбол. Теперь Яхья — директор академии. Это тоже мое решение, беру за это ответственность, как и в случае с Ребровым.

Федуну важно развивать работу академии. Яхья построил академию с нуля. Я связал его с Федуном, и он произвел хорошее впечатление», — приводит слова Каттани «Чемпионат».

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.