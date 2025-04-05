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    «Штутгарт» одолеет «Бохум», «Локомотив» отберет очки у «Зенита»

    Экспресс дня 5 апреля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Сергей Семак
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Англии, Германии и России На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Эвертон» — «Арсенал»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Эвертон» располагается на 15-й позиции в таблице АПЛ. У команды 34 очка по итогам 30 встреч. «Ириски» одержали 7 побед, 13 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений.

    Ранее «Эвертон» разочаровал поклонников в мерсисайдском дерби. Команда не смогла добиться положительного результата в игре с «Ливерпулем». «Эвертон» уступил со счетом 0:1.

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  • 24/03/2025

    • «Арсенал» в таблице АПЛ находится на второй строчке. Клуб набрал 61 очко в 30 матчах. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет 12 очков.

    В матче первого круга команды уделили особое внимание обороне. 14 декабря 2024 года была зафиксирована ничья 0:0. Будет ли зрелищной встреча теперь?

    Ставка: Обе не забьют за 1.69.

    «Бохум» — «Штутгарт»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Бохум» в Бундеслиге ведет борьбу за выживание. Клуб находится на предпоследнем, 17-м месте в таблице. «Бохум» набрал 20 очков в 27 играх.

    В марте у «Бохума» в пяти встречах были одержаны две победы. Кроме того, команда трижды проиграла. На финише чемпионата «Бохуму» нужно прибавлять, чтобы не понизиться в классе.

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Штутгарт» идет на 11-й позиции. В активе команды 37 очков по итогам 27 матчей. К текущему моменту «Штутгарт» одержал 10 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений.

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    В 2025 году «Штутгарт» в Бундеслиге выиграл лишь два выездных матча. Но с аутсайдером Бундеслиги команда должна разобраться. Скорее всего, «швабы» смогут добиться виктории.

    Ставка: Победа «Штутгарта» за 2.15.

    «Локомотив» — «Зенит»

    Футбол. Чемпионат России

    «Локомотив» шокировал своих болельщиков в Самаре. Московский клуб неожиданно уступил «Крыльям Советов» со счетом 1:5. Теперь железнодорожники постараются реабилитироваться за это фиаско.

    Однако отобрать очки у действующего чемпиона России будет непросто. На данный момент «Локо» находится на 6-м месте в таблице. Москвичи записали в актив 40 очков по итогам 22-х матчей.

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  • 29/03/2025

    • «Зенит» в 22-м туре принимал «Рубин». У сине-бело-голубых проблем не возникло. Питерцы разгромили соперника со счетом 4:0. Удастся ли также результативно сыграть в Москве?

    Букмекеры не выделяют явного фаворита. Однако у «Зенита» шансов на победу немного больше. В первом круге команды не выявили сильнейшего. 27 октября 2024 года в Санкт-Петербурге была зафиксирована ничья 1:1.

    Ставка: «Локомотив» не проиграет за 1.74.

    Общий коэффициент — 6.32.

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    Экспресс дня 5 апреля: прогноз и ставка за 6.32, статистика, коэффициенты матча 05.04.202517:30. «Штутгарт» одолеет «Бохум», «Локомотив» отберет очки у «Зенита»
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