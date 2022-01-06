Бенталеб продолжит карьеру в «Анже»

Набиль Бенталеб Фото: globallookpress.com
27-летний алжирец подписал контракт с клубом «Анже». Договор рассчитан до 2025 года.
Набиль Бенталеб начинал карьеру во Франции, где выступал за «Лилль» и «Дюнкерк». Впоследствии защищал цвета «Тоттенхэма», «Шальке» и «Ньюкасла».
Последним клубом игрока был «Шальке», куда он перешел за 19 млн евро из «Тоттенхэма». В гельзенкирхенском клубе он конфликтовал с руководством и на несколько месяцев был отстранен от тренировок с командой.
В активе Набиля Бенталеба 82 матча в Бундеслиге, 58 в АПЛ и 21 в Лиге Европы.
🖤 𝗡𝗔𝗕𝗜𝗟 𝗕𝗘𝗡𝗧𝗔𝗟𝗘𝗕 𝟮𝟬𝟮𝟱, 𝐜'𝐞𝐬𝐭 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐞́ ! 🤍 #𝘿𝙕 pic.twitter.com/o9z2TZoFRZ— Angers SCO (@AngersSCO) January 6, 2022