ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Тоттенхэм»Тухель преподал урок Лукаку и доказал, кто в «Челси» босс
  • 22:31
    • «Милан» в большинстве обыграл «Рому», Ибрагимович не забил пенальти
  • 22:18
    • Черчесов: Я демократичный диктатор, если одним словом. Анархии в команде быть не может
  • 20:31
    • ФИФА объявила претендентов на звание лучшего тренера 2021 года
  • 18:32
    • «Лацио» ушел от поражения в матче с «Эмполи», Иммобиле не забил пенальти
  • 18:09
    • Источник: «Краснодар» предложил пост главного тренера экс-наставнику «РБ Лейпциг»
    Все новости спорта

    Бенталеб продолжит карьеру в «Анже»

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Анже Лига 1 Футбол Франции Трансферы
    Полузащитник Набиль Бенталеб продолжит карьеру в чемпионате Франции.

    Набиль Бенталеб
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Набиль Бенталеб

    27-летний алжирец подписал контракт с клубом «Анже». Договор рассчитан до 2025 года.

    Набиль Бенталеб начинал карьеру во Франции, где выступал за «Лилль» и «Дюнкерк». Впоследствии защищал цвета «Тоттенхэма», «Шальке» и «Ньюкасла».

    Последним клубом игрока был «Шальке», куда он перешел за 19 млн евро из «Тоттенхэма». В гельзенкирхенском клубе он конфликтовал с руководством и на несколько месяцев был отстранен от тренировок с командой.

    В активе Набиля Бенталеба 82 матча в Бундеслиге, 58 в АПЛ и 21 в Лиге Европы.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Лёгкий проход для «Атлетико»
  • «Райо Махадаонда» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • Сколько шайб «Кэпс» получат в свою сетку от «Сент-Луиса»?
  • «Сент-Луис» — «Вашингтон». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Манчестер Сити» покуражится в Суиндоне?
  • «Суиндон Таун» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.11
  • Экспресс дня 6 января
  • Сегодня в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Райо Махадаонда — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Суиндон Таун — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия М
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Кудерметова — Потапова
  • Теннис
  • Завтра в 04:30
    •  2.73
  • Прогноз на матч Касаткина — Парризас-Диас
  • Теннис
  • Завтра в 05:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Финикс — Клипперс
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры