Бенталеб продолжит карьеру в «Анже»

Полузащитникпродолжит карьеру в чемпионате Франции.

27-летний алжирец подписал контракт с клубом «Анже». Договор рассчитан до 2025 года.

Набиль Бенталеб начинал карьеру во Франции, где выступал за «Лилль» и «Дюнкерк». Впоследствии защищал цвета «Тоттенхэма», «Шальке» и «Ньюкасла».

Последним клубом игрока был «Шальке», куда он перешел за 19 млн евро из «Тоттенхэма». В гельзенкирхенском клубе он конфликтовал с руководством и на несколько месяцев был отстранен от тренировок с командой.

В активе Набиля Бенталеба 82 матча в Бундеслиге, 58 в АПЛ и 21 в Лиге Европы.