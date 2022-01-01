Сборная Италии — лучшая команда года по версии AIPS

Сборная Италии Фото: globallookpress.com
Лучшей командой признана мужская сборная Италии по футболу. Победители Евро-2020 получили 767 голосов.
Второе место заняла «Бавария» с 503 голосами. Замкнула тройку мужская сборная Аргентины. Победители Кубка Америки получили 459 голосов.
В пятерку вошли также выигравший Лигу чемпионов «Челси» и «Ливерпуль».
Лучшей не футбольной командой в рейтинге стала мужская сборная США по баскетболу. Лучшая из женских команд — футбольная «Барселона». На ее счету 216 голосов.
В опросе участвовали 529 журналистов из 114 стран.