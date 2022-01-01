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    Сборная Италии — лучшая команда года по версии AIPS

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    Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) подвела итоги 2021 года.

    Сборная Италии
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    Сборная Италии

    Лучшей командой признана мужская сборная Италии по футболу. Победители Евро-2020 получили 767 голосов.

    Второе место заняла «Бавария» с 503 голосами. Замкнула тройку мужская сборная Аргентины. Победители Кубка Америки получили 459 голосов.

    В пятерку вошли также выигравший Лигу чемпионов «Челси» и «Ливерпуль».

    Лучшей не футбольной командой в рейтинге стала мужская сборная США по баскетболу. Лучшая из женских команд — футбольная «Барселона». На ее счету 216 голосов.

    В опросе участвовали 529 журналистов из 114 стран.

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