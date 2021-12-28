ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак ДжоковичГлавная интрига в теннисе — сыграет ли Джокович на Australian Open. Почему серб может пропустить турнир в Мельбурне
  • 02:55
    • Сборная России обыграла Швейцарию на МЧМ-2022
  • 01:32
    • «МЮ» ушел от поражения в матче с «Ньюкаслом»
  • 00:35
    • Сборная Финляндии разгромила Австрию на МЧМ-2022
    Все новости спорта

    Рангник: Мне абсолютно не понравилось наше выступление

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Ньюкасл
    Наставник «Ман Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал результат матча с «Ньюкаслом» (1:1) в 19 туре АПЛ.

    Ральф Рангник
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ральф Рангник

    «Мне абсолютно не понравилось наше сегодняшнее выступление. Мы стараемся лучше контролировать игру, сегодня мы ее не контролировали, за исключением нескольких моментов. Все дело в энергичности, физике, в том, кто выигрывает подборы, и в переходе из обороны в атаку. Во всех этих аспектах сегодня мы не были на высоте.

    Самой серьезной нашей проблемой были потери, невынужденные ошибки, когда мы владели мячом. Мы отдали им слишком много мячей. Даже во втором тайме, когда мы сравняли счет, а у них было 2-3 травмированных, мы не особо контролировали игру и принимали неверные решения в важные моменты, в этом все дело.

    Мы можем играть лучше. Я знаю, что футболисты могут играть лучше, чем сегодня. Но мы должны стабильно показывать это на поле, если хотим набрать очки в двух следующих домашних встречах [с "Бернли" и "Вулверхэмптоном"]», — приводит слова Рангника клубная пресс-служба.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» тоже выиграет у «Лестера» с разгромным счетом?
  • «Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Добьют ли динамовцы серию побед до трех матчей?
  • ЦСКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • Сможет ли «Тоттенхэм» выиграть на поле «Саутгемптона»?
  • «Саутгемптон» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.43
  • Экспресс дня 28 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Уотфорд — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 06:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Брентфорд — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.81
  • Прогноз на матч Рединг — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры