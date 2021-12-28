Рангник: Мне абсолютно не понравилось наше выступление

Наставник «Ман Юнайтед»прокомментировал результат матча с «Ньюкаслом» (1:1) в 19 туре АПЛ.

«Мне абсолютно не понравилось наше сегодняшнее выступление. Мы стараемся лучше контролировать игру, сегодня мы ее не контролировали, за исключением нескольких моментов. Все дело в энергичности, физике, в том, кто выигрывает подборы, и в переходе из обороны в атаку. Во всех этих аспектах сегодня мы не были на высоте.

Самой серьезной нашей проблемой были потери, невынужденные ошибки, когда мы владели мячом. Мы отдали им слишком много мячей. Даже во втором тайме, когда мы сравняли счет, а у них было 2-3 травмированных, мы не особо контролировали игру и принимали неверные решения в важные моменты, в этом все дело.

Мы можем играть лучше. Я знаю, что футболисты могут играть лучше, чем сегодня. Но мы должны стабильно показывать это на поле, если хотим набрать очки в двух следующих домашних встречах [с "Бернли" и "Вулверхэмптоном"]», — приводит слова Рангника клубная пресс-служба.