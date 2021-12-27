Селихов: За еврокубки нужно бороться

Голкипер московского «Спартака»заявил, что «красно-белые» намерены бороться в Российской Премьер-Лиге за попадание в еврокубки на следующий сезон.

«Когда проигрываешь, до следующего матча ходишь, ищешь в себе что-то. Понятно, что провал, но Лига Европы хоть как-то скрашивает этот сезон. Ещё есть 12 туров, и я думаю, что борьба ещё не завершена. За еврокубки нужно бороться», — сказал Селихов в видео на YouTube-канале «КраСава».

В первой половине нынешнего сезона «Спартак» успел сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы и, разумеется, в Российской Премьер-Лиге. Красно-белые провели 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих.