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    Селихов: За еврокубки нужно бороться

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    Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов заявил, что «красно-белые» намерены бороться в Российской Премьер-Лиге за попадание в еврокубки на следующий сезон.

    Александр Селихов
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    Александр Селихов

    «Когда проигрываешь, до следующего матча ходишь, ищешь в себе что-то. Понятно, что провал, но Лига Европы хоть как-то скрашивает этот сезон. Ещё есть 12 туров, и я думаю, что борьба ещё не завершена. За еврокубки нужно бороться», — сказал Селихов в видео на YouTube-канале «КраСава».

    В первой половине нынешнего сезона «Спартак» успел сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы и, разумеется, в Российской Премьер-Лиге. Красно-белые провели 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих.

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