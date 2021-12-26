Генич: Дзюба — токсичен. Многие специалисты отзываются о нем не всегда по-доброму

Известный комментаторсчитает, что, скорее всего, придется покинуть

«Думаю, здесь будут искать компромиссное решение. У Артема сложилась очень хорошая карьера в "Зените", но, разумеется, ему таких денег, как сейчас, больше никто платить не собирается. Тут играет свою роль и возраст, и меняющаяся система игры.

У меня есть ощущение, что Семак чуть-чуть меняет концепцию футбола "Зенита", и в нее не всегда вписывается Дзюба. Конечно, он меняет игру и приносит пользу, выходя со скамейки, но готов ли будет Артем и дальше мириться с ролью запасного? Хотя мы знаем, что вся карьера Дзюбы строится через вызовы и преодоления.

Сейчас будет важно понять желание клуба — продлевать с Дзюбой контракт или нет. Артем — футболист высокого класса, но мы все прекрасно понимаем, что он немножечко токсичен — и для некоторых болельщиков, и для некоторых тренеров. Многие специалисты кулуарно отзываются о нем не всегда по-доброму.

Так что касательно продления контракта с "Зенитом" — 50 на 50%. И надо смотреть, готов ли будет Артем уже не диктовать условия, а соглашаться на то, что предлагает клуб.

Если рассматривать варианты за границей — это может быть, наверное, только Турция. Хотя такое будущее вряд ли сможет Артема привлечь. Внутри России не так много клубов, которые могут сделать предложения Дзюбе: это, условно, "Химки", "Урал" Григория Иванова, "Нижний" Кержакова. Но у них, будем откровенны, просто нет денег на Дзюбу. Но есть хороший проект в "Рубине" — полагаю, Слуцкий бы с удовольствием поработал с Артемом. Средства на недолгосрочный контракт (года на два) в Казани вполне себе найдутся», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

Напомним, ранее сообщалось, что Дзюба может перейти в «Рубин» во время зимней паузы в чемпионате России.