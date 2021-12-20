Черчесов о своём назначении в «Ференцвароше»

Новый главный тренер «Ференцвароша»прокомментировал своё назначение в венгерский клуб, сообщает официальный сайт команды.

«Как только я услышал об интересе "Ференцвароша", я начал искать информацию об этом клубе. Я был немного знаком с историей "Ференцвароша", так как мне приглянулась венгерская команда ещё со времён выхода в финал Кубка обладателей Кубков в 1975 году. Я быстро согласился вступить в проект, который мне обрисовало руководство. Фанаты "Ференцвароша" фантастические, я помню их с тех пор, как венгерский клуб у себя дома играл с ЦСКА», — сказал Черчесов.

Последним местом работы Черчесова была сборная России, которую специалист тренировал с 2016 по 2021 год. Также наставник работал в «Легии», «Жемчужине-Сочи» и московском «Спартаке». «Ференцварош» является действующим чемпионом Венгрии.