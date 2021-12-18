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    «Хоффенхайм» спасся в матче с «Боруссией», «Айнтрахт» одолел «Майнц»

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Айнтрахт Франкфурт Боруссия М Майнц Хоффенхайм 1899
    В матче 17-го тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» на своем поле сыграл вничью с менхенгладбахской «Боруссией» — 1:1.

    «Хоффенхайм»
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    «Хоффенхайм»

    Счет в матче на 35-й минуте открыли гости — отличился швейцарский нападающий Брил Эмболо.

    Но в компенсированное время нигерийский защитник Кевин Акпогума спас хозяев от поражения.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Хоффенхайм — Боруссия М 1:1
    Голы: 0:1 Брил Эмболо (35'), 1:1 Кевин Акпогума (90 + 2') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Стефан Пош, Флориан Гриллич, Кевин Фогт, Павел Кадержабек (Кевин Акпогума, 87'), Деннис Гайгер, Ангело Штиллер (Кристоф Баумгартнер, 62'), Давид Раум, Жоржиньо Рюттер, Андрей Крамарич, Мунас Даббур (Ила Бебу, 46') Боруссия М: Брил Эмболо (Алассан Плеа, 88'), Марку Тюрам (Лука Нец, 73'), Ларс Штиндль, Патрик Херрман, Денис Закария, Кристоф Крамер, Джозеф Скалли, Рами Бенсебаини, Маттиас Гинтер, Штефан Ляйнер, Ян Зоммер Предупреждения: Павел Кадержабек (55'), Рами Бенсебаини (62'), Деннис Гайгер (90 + 4')

    «Боруссия» набрала первое очко в последних пяти матчах. Команда осталась на 13-м месте (19 очков). «Хоффенхайм» идет на четвертом месте (28 очков).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В параллельном матче франкфуртский «Айнтрахт» на своем поле взял верх над «Майнцем» со счетом 1:0.

    Единственный мяч на 34-й минуте забил датский полузащитник Йеспер Линдстрём.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Айнтрахт Ф — Майнц 1:0
    Гол: 1:0 Йеспер Линдстрём (35') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Мартин Хинтереггер, Макото Хасебе, Evan N'Dicka, Тимоти Чэндлер, Себастьян Роде (Айдин Хрустич, 56'), Джибриль Соу, Филип Костич, Йеспер Линдстрём (Рагнар Ахе, 72'), Даити Камада (Штефан Ильзанкер, 86'), Рафаэль Сантос Борре (Гонсало Пасьенса, 85') Майнц: Карим Онисиво, Жонатан Буркардт, Аарон Кариколь, Ли Джэ Сон (Никлас Тауэр, 64'), Anton Stach, Леандро Баррейро Мартинс (Жан-Поль Бутьюс, 46'), Сильван Видмер (Даниэль Брозински, 82'), Мусса Ньякат, Александер Хак (Кевин Штёгер, 64'), Штефан Белл (Маркус Ингвартсен, 77'), Робин Центнер Предупреждение: Аарон Кариколь (90 + 2')

    Еще в одном матче «РБ Лейпциг» проиграл «Арминии» со счетом 0:2.

    Голами отличились Янни-Лука Зерра и Масая Окугава. С 70-й минуты гости играли в меньшинстве — прямую красную карточку получил нападающий Фабиан Клос.

    Эта поражение стало для «РБ Лейпциг» первым в Бундеслиги под руководством экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    РБ Лейпциг — Арминия 0:2
    Голы: 0:1 Янни Зерра (57'), 0:2 Масая Окугава (75') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Норди Мукиэле (Мохамед Симакан, 65'), Вилли Орбан (Брайан Бробби, 87'), Йошко Гвардиол, Бенджамин Хенрихс, Кевин Кампль (Амаду Айдара, 65'), Анхелиньо, Доминик Собослаи, Эмиль Форсберг (Тайлер Адамс, 7'), Кристофер Нкунку, Андре Силва Арминия: Янни Зерра (Фабиан Клос, 58'), Флориан Крюгер (Nathan De Medina, 90'), Масая Окугава, Алессандро Шёпф, Себастиан Василиадис (Фабиан Кунце, 58'), Патрик Виммер (Бриан Ласм, 71'), Андрес Андраде, Йоаким Нильссон, Амос Пипер, Седрик Бруннер, Стефанос Капино Предупреждения: Андрес Андраде (26'), Фабиан Кунце (90') Удаление: Фабиан Клос (70')

    Команда Тедеско занимает девятое место в таблице бундеслиги. «Арминия» идет на предпоследнем, 17-м месте.

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