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    Клопп: Лига наций — это безумие

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал Лигу наций и назвал этот турнир бессмысленным, сообщает Sky Sports.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Лига наций — это безумие. Летом ведь состоятся еще четыре игры этого турнира — просто безумие. Когда Лигу наций только создали, мы говорили, что это совершенно бессмысленный турнир. Все футбольные ассоциации имеют с этим дело, а платят за это игроки. Нельзя так поступать. Эта жадность сказывается на футболистах.

    Не знал, что был матч за третье место. В нем нет никакого смысла. С такими требованиями к игрокам это невероятно», — сказал Клопп.

    10 октября сборные Италии и Бельгии встречались в матче за третье место (2:1). Победителем Лиги наций стала команда Франции, обыгравшая в финале Испанию (2:1).

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