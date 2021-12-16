Клопп: Лига наций — это безумие

Главный тренер «Ливерпуля»раскритиковал Лигу наций и назвал этот турнир бессмысленным, сообщает Sky Sports.

«Лига наций — это безумие. Летом ведь состоятся еще четыре игры этого турнира — просто безумие. Когда Лигу наций только создали, мы говорили, что это совершенно бессмысленный турнир. Все футбольные ассоциации имеют с этим дело, а платят за это игроки. Нельзя так поступать. Эта жадность сказывается на футболистах.

Не знал, что был матч за третье место. В нем нет никакого смысла. С такими требованиями к игрокам это невероятно», — сказал Клопп.

10 октября сборные Италии и Бельгии встречались в матче за третье место (2:1). Победителем Лиги наций стала команда Франции, обыгравшая в финале Испанию (2:1).