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    Итоги жеребьевки Лиги наций-2022/23: Германия сыграет с Англией, Италией и Венгрией

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    В четверг, 16 декабря в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги наций-2022/23.

    Сборная Германии
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    Сборная Германии

    Итоги жеребьевки:

    Лига А

    Группа 1: Австрия, Хорватия, Дания, Франция.
    Группа 2: Чехия, Швейцария, Португалия, Испания.
    Группа 3: Венгрия, Англия, Германия, Италия.
    Группа 4: Уэльс, Польша, Нидерланды, Бельгия.

    Лига В

    Группа 1: Армения, Ирландия, Шотландия, Украина.
    Группа 2: Албания, Израиль, Россия, Исландия.
    Группа 3: Черногория, Румыния, Финляндия, Босния и Герцеговина.
    Группа 4: Словения, Сербия, Норвегия, Швеция.

    Лига С

    Группа 1: Фарерские острова, Литва, Люксембург, Турция.
    Группа 2: Кипр/Эстония, Косово, Греция, Северная Ирландия.
    Группа 3: Казахстан/Молдова, Азербайджан, Белоруссия, Словакия.
    Группа 4: Гибралтар, Грузия, Северная Македония, Болгария.

    Лига D

    Группа 1: Латвия, Андорра, Лихтенштейн, Казахстан/Молдова.
    Группа 2: Сан-Марино, Мальта, Кипр/Эстония.

    В рамках групповой стадии команды сыграют со своими соперниками в июне и сентябре 2022 года. Из-за проведения ЧМ-2022 зимой четыре из шести туров Лиги наций будут сыграны в июне.

    Победители четырех групп Лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций, которая намечена на июнь 2023 года.

    Победители групп в Лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места групп в Лигах A и B опустятся лигой ниже.

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