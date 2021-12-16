Итоги жеребьевки Лиги наций-2022/23: Германия сыграет с Англией, Италией и Венгрией

Итоги жеребьевки:
Лига А
Группа 1: Австрия, Хорватия, Дания, Франция.
Группа 2: Чехия, Швейцария, Португалия, Испания.
Группа 3: Венгрия, Англия, Германия, Италия.
Группа 4: Уэльс, Польша, Нидерланды, Бельгия.
Лига В
Группа 1: Армения, Ирландия, Шотландия, Украина.
Группа 2: Албания, Израиль, Россия, Исландия.
Группа 3: Черногория, Румыния, Финляндия, Босния и Герцеговина.
Группа 4: Словения, Сербия, Норвегия, Швеция.
Лига С
Группа 1: Фарерские острова, Литва, Люксембург, Турция.
Группа 2: Кипр/Эстония, Косово, Греция, Северная Ирландия.
Группа 3: Казахстан/Молдова, Азербайджан, Белоруссия, Словакия.
Группа 4: Гибралтар, Грузия, Северная Македония, Болгария.
Лига D
Группа 1: Латвия, Андорра, Лихтенштейн, Казахстан/Молдова.
Группа 2: Сан-Марино, Мальта, Кипр/Эстония.
В рамках групповой стадии команды сыграют со своими соперниками в июне и сентябре 2022 года. Из-за проведения ЧМ-2022 зимой четыре из шести туров Лиги наций будут сыграны в июне.
Победители четырех групп Лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций, которая намечена на июнь 2023 года.
Победители групп в Лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места групп в Лигах A и B опустятся лигой ниже.