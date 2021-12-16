Итоги жеребьевки Лиги наций-2022/23: Германия сыграет с Англией, Италией и Венгрией

В четверг, 16 декабря в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги наций-2022/23.

Итоги жеребьевки:

Лига А

Группа 1: Австрия, Хорватия, Дания, Франция.

Группа 2: Чехия, Швейцария, Португалия, Испания.

Группа 3: Венгрия, Англия, Германия, Италия.

Группа 4: Уэльс, Польша, Нидерланды, Бельгия.

Лига В

Группа 1: Армения, Ирландия, Шотландия, Украина.

Группа 2: Албания, Израиль, Россия, Исландия.

Группа 3: Черногория, Румыния, Финляндия, Босния и Герцеговина.

Группа 4: Словения, Сербия, Норвегия, Швеция.

Лига С

Группа 1: Фарерские острова, Литва, Люксембург, Турция.

Группа 2: Кипр/Эстония, Косово, Греция, Северная Ирландия.

Группа 3: Казахстан/Молдова, Азербайджан, Белоруссия, Словакия.

Группа 4: Гибралтар, Грузия, Северная Македония, Болгария.

Лига D

Группа 1: Латвия, Андорра, Лихтенштейн, Казахстан/Молдова.

Группа 2: Сан-Марино, Мальта, Кипр/Эстония.

В рамках групповой стадии команды сыграют со своими соперниками в июне и сентябре 2022 года. Из-за проведения ЧМ-2022 зимой четыре из шести туров Лиги наций будут сыграны в июне.

Победители четырех групп Лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций, которая намечена на июнь 2023 года.

Победители групп в Лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места групп в Лигах A и B опустятся лигой ниже.