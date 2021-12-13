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    Гендиректор «Спартака»: Решение по Витории будет принято в самое ближайшее время

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    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что задачи клуба на сезон будут скорректированы учитывая выступление команды в первой части турнира.

    Руй Витория
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    Руй Витория

    Москвичи вышли из группы Лиги Европы с первого места, но в РПЛ идут лишь девятыми.

    «Московский "Спартак" не может не бороться за чемпионство. Именно поэтому мы и оцениваем негативно итоги РПЛ.

    Задача — бороться за титул. Но этого не получилось. Сейчас нужно поискать причины.

    Что касается задач на дальнейшую часть сезона, мы их немного скорректируем. Одной из задач будет выход из 1/8 финала ЛЕ. Затем финал Кубка России и зона еврокубков в РПЛ.

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    • Определенность по спортивному директору более-менее есть. Мы в этом плане движемся. Думаю, в ближайшее время спортивный блок у нас будет усилен.

    На совете директоров прежде всего будут подведены итоги первой части сезона. Назначения? Сейчас не могу комментировать этот вопрос.

    Решение по Витории будет принимать совет директоров в самое ближайшее время. Но главное — подведение итогов первой части сезона.

    Дальше будем смотреть и реагировать. Клуб должен работать на благо команды», — приводит слова Мележикова «Спорт-Экспресс».

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