Гендиректор «Спартака»: Решение по Витории будет принято в самое ближайшее время

Генеральный директор «Спартака»рассказал, что задачи клуба на сезон будут скорректированы учитывая выступление команды в первой части турнира.

Москвичи вышли из группы Лиги Европы с первого места, но в РПЛ идут лишь девятыми.

«Московский "Спартак" не может не бороться за чемпионство. Именно поэтому мы и оцениваем негативно итоги РПЛ.

Задача — бороться за титул. Но этого не получилось. Сейчас нужно поискать причины.

Что касается задач на дальнейшую часть сезона, мы их немного скорректируем. Одной из задач будет выход из 1/8 финала ЛЕ. Затем финал Кубка России и зона еврокубков в РПЛ.

Определенность по спортивному директору более-менее есть. Мы в этом плане движемся. Думаю, в ближайшее время спортивный блок у нас будет усилен.

На совете директоров прежде всего будут подведены итоги первой части сезона. Назначения? Сейчас не могу комментировать этот вопрос.

Решение по Витории будет принимать совет директоров в самое ближайшее время. Но главное — подведение итогов первой части сезона.

Дальше будем смотреть и реагировать. Клуб должен работать на благо команды», — приводит слова Мележикова «Спорт-Экспресс».