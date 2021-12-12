«Локомотив» — «Уфа» : прогноз, составы, коэффициенты

Московскийогласили стартовые составы команд на матч 18-го тура чемпионата России.

«Локомотив»: Худяков, Рыбусь, Ненахов, Пабло, Баринов, Рыбчинский, Бабкин, Марадишвили, Зинович, Керк, Смолов.

Запасные: Савин, Черный, Тикнизян, Борисенко, Бека Бека, Лисакович.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлев, Плиев, Ботака-Иобома, Алиев, Камилов, Агаларов, Фищенко, Мрзляк, Милетич.

Запасные: Кузнецов, Сухов, Йокич, Голубев, Саплинов, Ахатов.

Календарь и таблица РПЛ

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Локомотиву». Коэффициент на его победу — 2.57, на успех «Уфы» — 3.70, на ничью — 3.40. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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