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    Смолов сыграет в атаке «Локомотива» с «Уфой»

    «Локомотив» — «Уфа» : прогноз, составы, коэффициенты

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    Московский «Локомотив» и «Уфа» огласили стартовые составы команд на матч 18-го тура чемпионата России.

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    «Локомотив»: Худяков, Рыбусь, Ненахов, Пабло, Баринов, Рыбчинский, Бабкин, Марадишвили, Зинович, Керк, Смолов.

    Запасные: Савин, Черный, Тикнизян, Борисенко, Бека Бека, Лисакович.

    «Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлев, Плиев, Ботака-Иобома, Алиев, Камилов, Агаларов, Фищенко, Мрзляк, Милетич.

    Запасные: Кузнецов, Сухов, Йокич, Голубев, Саплинов, Ахатов.

    Календарь и таблица РПЛ

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Локомотиву». Коэффициент на его победу — 2.57, на успех «Уфы» — 3.70, на ничью — 3.40. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

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