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    «Хетафе» упустил победу над «Алавесом»

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    В матче 17-го тура чемпионата Испании «Алавес» на своем поле сыграл вничью с «Хетафе» — 1:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 20-й минуте открыли гости — отличился турецкий нападающий Энес Унал. На 86-й минуте гол Хоселу спас хозяев от поражения.

    Уже в компенсированное время «Алавес» остался в меньшинстве — французский защитник Флорьян Лежён получил две желтые карточки в течение 5 минут.

    Футбол. Испания. Примера
    Алавес — Хетафе 1:1
    Голы: 0:1 Энес Унал (20'), 1:1 Хоселу (86') Алавес: Фернандо Пачеко, Мартин Агиррегабирия (Антонио Мойя, 80'), Виктор Лагуардия, Флорьян Лежён, Рубен Дуарте (Мамаду Силла, 80'), Мануэль Гарсия, Мамаду Лум Н'Диайе, Пере Понс (Эдгар Мендес, 65'), Факундо Пельистри (Иван Мартин, 46'), Хоселу, Луис Риоха (Хави Лопес, 89') Хетафе: Сандро Рамирес (Хайме Мата, 46'), Энес Унал (Якуб Янкто, 73'), Неманья Максимович, Мауро Арамбарри, Карлос Аленья (Dario Poveda, 84'), Матиас Оливера, Jorge Cuenca, Стефан Митрович, Даконам Ортега Дьене, Дамиан Суарес (Juan Iglesias, 66'), Давид Сория Предупреждения: Jorge Cuenca (41'), Мауро Арамбарри (45 + 1'), Мартин Агиррегабирия (45 + 4'), Хайме Мата (69'), Давид Сория (81'), Флорьян Лежён (87'), Луис Риоха (88'), Флорьян Лежён (90 + 3')

    «Хетафе» не проигрывает на протяжении четырех матчей, но остается в зоне вылета, набрав 12 очков (18-е место). «Алавес» расположился на 17-й строчке (15 очков).

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