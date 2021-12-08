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    Ван дер Сар прокомментировал интерес «МЮ» к его персоне

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    Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар прокомментировал интерес к себе и главному тренеру команды Эрику тен Хагу со стороны иностранных клубов, включая «Манчестер Юнайтед», сообщает источник.

    Эдвин ван дер Сар
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    Эдвин ван дер Сар

    «Это значит, что мы хорошо делаем свою работу. То же самое с игроками — когда ты хорошо играешь, тобой интересуются. К нашим игрокам и тренерам всегда был интерес. Когда придёт время, нужно убедиться, что ты сделал всё, что планировал здесь. Моё будущее? У меня есть ещё два года по контракту. Хочу продолжать добиваться успеха с клубом, но однажды момент придёт. Мы ещё не сделали всё, что планировали. Мы можем расти и в чемпионате, и особенно на международном уровне. Это вызов для нас», — сказал Ван дер Сар.

    Эдвин ван дер Сар с ноября 2016 года занимает должность генерального директора в футбольном клубе «Аякс». На протяжении более чем тринадцати лет Ван дер Сар был основным голкипером и капитаном национальной сборной Нидерландов, за которую провёл 130 матчей.

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