ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Nike MercurialЗарождение бренда. Как Nike изменил футбол
  • 18:23
    • Из Серии А могут исключить один из клубов
  • 22:37
    • ПСЖ в домашнем матче разгромил «Брюгге»
  • 22:36
    • «Лейпциг» победил «Манчестер Сити» и сыграет в Лиге Европы
  • 21:52
    • Ориги и Минамино выйдут в стартовом составе «Ливерпуля» против «Милана»
  • 21:51
    • Пятов и Соломон выйдут в старте «Шахтера» на игру с «Шерифом»
    Все новости спорта

    Председатель совета директоров «Уфы» заявил, что клуб может исчезнуть

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Уфа Между тем
    Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов не исключил, что клуб может прекратить свое существование из-за недостатка финансирования.

    Ростислав Мурзагулов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ростислав Мурзагулов

    «Может ли клуб исчезнуть? Да. Нам сказали полгода назад: держитесь сами сколько можете. С кем был разговор? С главой Башкортостана. Сейчас же мы смотрим на республику как сирые убогие дети и просим нам помочь.

    Есть ли что сказать болельщикам "Уфы"? Мы не раз говорили, что если нужно уйти, то мы это сделаем. Встанем, чемоданчики соберем и уедем. Но мы не хотим, чтобы дело, которое мы начали 10 лет назад, закончилось неприятным хлопком», — цитирует Мурзагулова «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица РПЛ

    После 17 туров в РПЛ «Уфа» занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» снова уничтожит «Барселону»?
  • «Бавария» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 4.50
    •
  • «Зенит» проиграет «Челси» с крупным счетом?
  • «Зенит» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
  • «Севилья» загонит «быков»?
  • «Зальцбург» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.05
  • Экспресс дня 8 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Бавария — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Зенит — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Зальцбург — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бенфика — Динамо К
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Северсталь — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аталанта — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч Трактор — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры