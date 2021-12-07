Председатель совета директоров «Уфы» заявил, что клуб может исчезнуть

Председатель совета директоров «Уфы»не исключил, что клуб может прекратить свое существование из-за недостатка финансирования.

«Может ли клуб исчезнуть? Да. Нам сказали полгода назад: держитесь сами сколько можете. С кем был разговор? С главой Башкортостана. Сейчас же мы смотрим на республику как сирые убогие дети и просим нам помочь.

Есть ли что сказать болельщикам "Уфы"? Мы не раз говорили, что если нужно уйти, то мы это сделаем. Встанем, чемоданчики соберем и уедем. Но мы не хотим, чтобы дело, которое мы начали 10 лет назад, закончилось неприятным хлопком», — цитирует Мурзагулова «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

После 17 туров в РПЛ «Уфа» занимает предпоследнее место в турнирной таблице.