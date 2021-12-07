«Хетафе» — «Атлетик»: счет 0:0, обзор голов

«Хетафе» — «Атлетик» Фото: globallookpress.com
У «Атлетика» 21 очков и 9 место в таблице. Его безвыигрышная серия продлена до 7 матчей.
Футбол. Испания. Примера
Хетафе — Атлетик 0:0
Хетафе: Давид Сория, Дамиан Суарес, Даконам Ортега Дьене, Стефан Митрович, Jorge Cuenca, Матиас Оливера, Карлос Аленья, Мауро Арамбарри, Неманья Максимович, Энес Унал (Хайме Мата, 73'), Сандро Рамирес (Якуб Янкто, 87') Атлетик: Иньяки Уильямс, Рауль Гарсия (Ойан Сансет, 75'), Нико Уильямс (Хон Морсильо, 89'), Унай Венседор, Дани Гарсия (Микель Весга, 89'), Ойер Саррага (Алехандро Беренгер, 83'), Иньиго Лекуэ, Иньиго Мартинес, Йерай Альварес, Оскар де Маркос (Alex Petxa, 83'), Унай Симон Предупреждения: Даконам Ортега Дьене (15'), Хон Морсильо (90 + 4')
«Хетафе» с 11 очками занимает предпоследнюю позицию.