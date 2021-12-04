Фомин рассказал, как сборная России изменилась при Карпине

Полузащитник «Динамо» и сборной Россиирассказал про изменения в национальной команде при

«При Черчесове обычно тренировки были утром, сейчас — вечером. Стало больше теории — почти как в "Динамо", до и после тренировки. С питанием строже теперь.

Просто Валерий Георгиевич ближе к игрокам — много общается с командой. И спрашивает мнение ребят, что и как. Вот это общение, наверное, и сближает.

Сейчас, например, было собрание сборной, хотя матчей в этом году больше нет. Но встретились, поговорили. Конечно, при таком общении люди ближе становятся.

Кто теперь лидер? Ну, такого, как Дзюба, нет. Конечно, Артем в коллективе на первых ролях — юмор, общение. Сейчас все по чуть-чуть лидеры. И атмосфера в сборной также отличная», — приводит слова Фомина «Матч ТВ».

Напомним, сборная России сыграет с Польшей в полуфинале стыковых матчей за право выхода на ЧМ-2022. Встреча состоится 24 марта.