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    Фомин рассказал, как сборная России изменилась при Карпине

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    Полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин рассказал про изменения в национальной команде при Валерии Карпине.

    Даниил Фомин
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    Даниил Фомин

    «При Черчесове обычно тренировки были утром, сейчас — вечером. Стало больше теории — почти как в "Динамо", до и после тренировки. С питанием строже теперь.

    Просто Валерий Георгиевич ближе к игрокам — много общается с командой. И спрашивает мнение ребят, что и как. Вот это общение, наверное, и сближает.

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  • 01/12/2021

    • Сейчас, например, было собрание сборной, хотя матчей в этом году больше нет. Но встретились, поговорили. Конечно, при таком общении люди ближе становятся.

    Кто теперь лидер? Ну, такого, как Дзюба, нет. Конечно, Артем в коллективе на первых ролях — юмор, общение. Сейчас все по чуть-чуть лидеры. И атмосфера в сборной также отличная», — приводит слова Фомина «Матч ТВ».

    Напомним, сборная России сыграет с Польшей в полуфинале стыковых матчей за право выхода на ЧМ-2022. Встреча состоится 24 марта.

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