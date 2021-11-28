«Белененсеш» вдевятером играет с «Бенфикой» из-за вспышки ковида

В рамках 12-го тура чемпионата Португалиивыставил 9 человек на матч с

Причина — вспышка коронавируса в команде — из-за болезни выбыли 17 человек. Несмотря на сложившуюся ситуацию, «Белененсеш» не стал просить соперника о переносе игры.

Два игрока из девяти, вышедших на поле, — вратари. Алвару Рамалью играет в воротах, 20-летний Жоау Монтейру — в поле, он начал матч на позиции правого защитника.

Добавим, что Монтейру, 22-летний Рамалью, 19-летний защитник Энрике Пиреш, 20-летний защитник Андре Лопеш, 24-летний хавбек Рафа Сантуш и 20-летний полузащитник Антониу Монтес дебютировали за клуб в португальской лиге.

После первого тайма «Белененсеш» проигрывает со счетом 0:7.