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    «Белененсеш» вдевятером играет с «Бенфикой» из-за вспышки ковида

    Футбол Португалия БенфикаКоронавирус в спорте
    В рамках 12-го тура чемпионата Португалии «Белененсеш» выставил 9 человек на матч с «Бенфикой».

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Причина — вспышка коронавируса в команде — из-за болезни выбыли 17 человек. Несмотря на сложившуюся ситуацию, «Белененсеш» не стал просить соперника о переносе игры.

    Два игрока из девяти, вышедших на поле, — вратари. Алвару Рамалью играет в воротах, 20-летний Жоау Монтейру — в поле, он начал матч на позиции правого защитника.

    Добавим, что Монтейру, 22-летний Рамалью, 19-летний защитник Энрике Пиреш, 20-летний защитник Андре Лопеш, 24-летний хавбек Рафа Сантуш и 20-летний полузащитник Антониу Монтес дебютировали за клуб в португальской лиге.

    После первого тайма «Белененсеш» проигрывает со счетом 0:7.

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