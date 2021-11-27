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    Гол Холанна помог «Боруссии» обыграть «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» — «Боруссия» Д: счет матча 1:3, обзор голов

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    Дортмундская «Боруссия» в выездном матче 13-го тура немецкой Бундеслиги обыграла «Вольфсбург» - 3:1.

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    «Волки» открыли счет уже на 2-й минуте, когда точный удар нанес Ваутер Вегорст.

    «Шмели» отыгрались на 35-й минуте усилиями Эмре Джана, который реализовал пенальти.

    На 55-й минуте Дониэлл Мален вывел дортмундцев вперед. Победную точку на 80-й минуте поставил Эрлинг Холанн, вышедший на замену семью минутами ранее.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Вольфсбург — Боруссия Д 1:2
    Голы: 1:0 Ваутер Вегорст (2'), 1:1 Эмре Джан (пенальти) (35'), 1:2 Дониелл Мален (55') Вольфсбург: Павао Перван, Максанс Лакруа, Жозуа Гилявоги, Джон Энтони Брукс, Боте Баку (Кевин Мбабу, 75'), Aster Vranckx, Максимилиан Арнольд, Жером Руссийон (Пауло Силва, 61'), Доди Лукебакио, Лукас Нмеча (Джан-Лука Вальдшмидт, 61'), Ваутер Вегорст Боруссия Д: Дониелл Мален (Эрлинг Холанн, 73'), Юлиан Брандт, Марко Ройс, Мариус Вольф (Ансгар Кнауфф, 62'), Махмуд Дахуд, Эмре Джан, Нико Шульц, Матс Хуммельс, Мануэль Аканджи, Тома Мёнье, Грегор Кобель Предупреждения: Доди Лукебакио (25'), Максанс Лакруа (32'), Лукас Нмеча (37'), Максимилиан Арнольд (42'), Мариус Вольф (60')

    В турнирной таблице Бундеслиги «Боруссия» занимает первое место (30 очков), а «Вольфсбург» — седьмое (20 очков).

    Другие результаты:

    «Бохум» - «Фрайбург» — 2:1
    «Герта» — «Аугсбург» — 1:1
    «Гройтер Фюрт» — «Хоффенхайм» — 3:6
    «Кельн» — «Боруссия» М — 4:1

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