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    Баринов: Первый тайм с «Лацио» был идеальный

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    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался после поражения от «Лацио» (0:3) в Лиге Европы.

    Дмитрий Баринов
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    Дмитрий Баринов

    «Первый тайм был идеальный, пару стандартов у наших ворот, а больше ничего опасного и не было. Каждый игрок правильно выполнял установку. Во втором тайме, может быть, кому-то не хватило сил. Я еще первый раз вижу, чтобы такие пенальти ставили, когда я сфолил. Я играю в мяч, и мне никак не убрать ногу.

    Мне за это дают желтую, из-за которой я пропускаю игру с "Марселем", и еще за это ставят пенальти. Судья объяснил, что в начале я играю в мяч, а потом в ногу, я со своим английским ничего не мог ему сказать. Во втором тайме не знаю что случилось, будем разбирать игру.

    О чем разговаривал с болельщиками? Они спрашивали, что с командой, почему никто не играет, почему к ним не подходим. Я их понимаю, поэтому подошел и чуть-чуть поговорили. Нам надо выиграть одну игру и там, дай бой, все пойдет», — цитирует Баринова «Матч ТВ».

    «Локомотив» с двумя баллами занимает последнее место в группе Е Лиги Европы и потерял шансы на выход в плей-офф турнира. «Лацио» — восемь очков и вторая строчка.

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