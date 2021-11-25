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    Витория: Умяром и Литвинов показывают фантастическую игру

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    Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал победу над «Наполи» (2:1) в пятом туре группового этапа Лиги Европы.

    Руй Витория
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    Руй Витория

    «Мы провели пять отличных игр в Лиге Европы. Но проиграли два матча дома и это были очень плохие поражения. Иногда между развитием и результатом есть некое расхождение. Иногда у нас не хватило времени для тренировок, иногда ребята устают из-за перелетов, поэтому им не всегда не хватает стабильности. Из-за нестабильности мы проиграли "Краснодару", а теперь нам предстоит очень сложный матч с "Уфой". Эта плотность усложняет жизнь, было бы больше времени, ситуация была бы совершенно иной.

    Наиль Умяров и Руслан Литвинов показывают фантастическую игру. А также Михаил Игнатов. Вся команда хороша, но раз уж вы говорите про этих двоих, я могу их похвалить. Мы говорим о трех игроках, молодых игроках, показывающих отличный характер и игру. Больше всего мне нравится, что к тактическим вопросам они подходят с отличным позиционированием. Игнатов совершает все те движения в атаке, которые мы от него просим. Они представляют собой настоящее и будущее "Спартака", а также будущее национальной сборной.

    Виктор Мозес получил повреждение ноги, у него ничего серьезного. Что касается Бакаева, на последней тренировке у него возникла эта травма. Посмотрим, насколько быстро он сможет восстановиться. Сейчас никто не скажет, смогут ли они сыграть в "Уфе".

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    • Это была лучшая игра Соболева при мне. Без пары потерь мяча могло быть лучше, но он отлично помогал впереди и отлично поддерживал в сложных моментах. Он всегда был угрозой для "Наполи" сегодня. Также его активные движения давали свободу Мозесу и Игнатову при игре в их зонах. Именно во время игры с "Краснодаром", когда он попытался забить головой, мы проговорили этот момент, и сегодня это принесло нам победу», — приводит слова Витории «Матч ТВ».

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