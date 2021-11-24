Романцев: Это был матч Селихова!

Бывший тренер «Спартака»прокомментировал яркую победу красно-белых в Лиге Европы над— 2:1.

«Это был матч Селихова! По крайней мере, минимум в четырех моментах его реакция спасла нас от неприятностей. А когда партнеры чувствуют, что их вратарь поймал волну, у них появляется второе дыхание.

Очень рад за Сашу, что, пережив тяжелую травму, он вернулся в строй и сегодня у "Спартака" есть надежный голкипер.

Соболев — форвард, который сделал свою работу. Он и Селихов просто помогли добиться "Спартаку" того, чего от него в каждом матче ждут миллионы болельщиков.

Вот эти двое и были той маленькой командой, которая вела за собой остальных. А это — главное!

В этот вечер я увидел команду, которая хотела или победить, или умереть. Пусть на меня не обидятся, но это во все времена отличало наш "Спартак" от остальных.

Таким его всегда хотят видеть и болельщики», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».