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    Романцев: Это был матч Селихова!

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    Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал яркую победу красно-белых в Лиге Европы над «Наполи» — 2:1.

    Олег Романцев
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    Олег Романцев

    «Это был матч Селихова! По крайней мере, минимум в четырех моментах его реакция спасла нас от неприятностей. А когда партнеры чувствуют, что их вратарь поймал волну, у них появляется второе дыхание.

    Очень рад за Сашу, что, пережив тяжелую травму, он вернулся в строй и сегодня у "Спартака" есть надежный голкипер.

    Соболев — форвард, который сделал свою работу. Он и Селихов просто помогли добиться "Спартаку" того, чего от него в каждом матче ждут миллионы болельщиков.

    Вот эти двое и были той маленькой командой, которая вела за собой остальных. А это — главное!

    В этот вечер я увидел команду, которая хотела или победить, или умереть. Пусть на меня не обидятся, но это во все времена отличало наш "Спартак" от остальных.

    Таким его всегда хотят видеть и болельщики», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

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