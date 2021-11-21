Джикия выиграл премию «Футбольный джентльмен года»

Защитник «Спартака» и сборной Россиистал «Футбольным джентльменом года — 2021» по версии «Комсомольской правды».

В номинации Джикия опередил защитника «Краснодара» Игоря Дивеева и вратаря «Краснодара» Игоря Сафонова.

«Георгий является одним из столпов национальной команды, её капитаном в самых ответственных матчах. Он далёк от спортивных скандалов и является примером для футбольной общественности. Его уважают партнёры, специалисты и болельщики. Жюри премии посчитало, что именно его кандидатура наиболее соответствует духу и идеологии нашей премии», — пишет «Комсомольская правда».

В голосовании участвовали болельщики, футбольные специалисты и известные журналисты. Победителю вручили смокинг и шарж.