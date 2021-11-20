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    «Челси» в гостях разгромил «Лестер»

    «Лестер» — «Челси»: счет матча 0:3, обзор голов

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    «Челси» нанес поражение «Лестеру» в выездном матче 12-го тура английской Премьер-лиги.

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    Встреча, которая прошла на стадионе «Кинг Пауэр», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

    «Синие» вышли вперед уже на 14-й минуте, когда Бен Чилуэлл от флажка сделал подачу к линии вратарской, откуда Антонио Рюдигер головой направил мяч в дальний угол ворот.

    На 28-й минуте лондонцы удвоили свое преимущество. Н’Голо Канте получил пас в центре, продвинулся к радиусу штрафной и зряче пробил под самую штангу.

    Победную точку подопечные Томаса Тухеля поставили на 71-й минуте. Хаким Зиеш с фланга ворвался в штрафную и сделал передачу к границе вратарской, где Кристиан Пулишич выбежал на мяч и протолкнул его в ближний угол.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лестер — Челси 0:3
    Голы: 0:1 Антонио Рюдигер (14'), 0:2 Н’Голо Канте (28'), 0:3 Кристиан Пулишич (71') Лестер: Каспер Шмейхель, Даниэль Амарти, Джонни Эванс, Чаглар Сёюнджю, Марк Олбрайтон, Вильфред Ндиди, Бубакари Сумаре (Kiernan Dewsbury-Hall, 75'), Тимоти Кастань, Адемола Лукман (Келечи Ихеаначо, 46'), Харви Льюис Барнс (Джеймс Мэддисон, 46'), Джейми Варди Челси: Кай Хаверц (Кристиан Пулишич, 62'), Каллум Хадсон-Одои, Мэйсон Маунт (Хаким Зиеш, 63'), Бен Чилвел, Жоржиньо (Рубен Лофтус-Чик, 77'), Н’Голо Канте, Рис Джеймс, Антонио Рюдигер, Тьяго Силва, Трево Чалоба, Эдуард Менди Предупреждения: Даниэль Амарти (40'), Джонни Эванс (45'), Каспер Шмейхель (45 + 2'), Эдуард Менди (65')

    В турнирной таблице АПЛ «Челси» продолжает лидировать (29 очков), «Лестер» идет 12-м (15 очков).

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